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أول صاروخ أوروبي خاص في الفضاء

10/7/2023 2:17:17 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت شركة (بي.إل.ديسبيس) الإسبانية صاروخها (ميورا-1) القابل لإعادة الاستخدام إلى الفضاء في وقت مبكر أمس من موقع في جنوب غرب إسبانيا، وتعد عملية الإطلاق هذه الأولى لصاروخ من قبل شركة خاصة بالكامل في أوروبا، مما يبعث الأمل بالنسبة لطموحات القارة في مجال الفضاء.
وجاءت عملية الإطلاق من هيويلفا بجنوب غرب إسبانيا بعد إلغاء محاولتين سابقتين، والصاروخ (ميورا-1) الذي جرت تسميته على اسم سلالة من الثيران المقاتلة يبلغ ارتفاعه مثل مبنى من ثلاثة طوابق، ولديه سعة شحن 100 كيلو جرام.
وقالت الشركة إن الصاروخ يحمل حمولة لأغراض الاختبارات، لكن لن يتم انفصالها عنه، وأظهر مقطع مصور لغرفة التحكم في المهمة المهندسين، وهم يهتفون مع ارتفاع الصاروخ في سماء الليل المظلم ويصرخون فرحًا ويتبادلون التهاني.
وألغيت المحاولة الأولى لإطلاق الصاروخ (ميورا-1) في مايو بسبب الرياح القوية على ارتفاعات عالية، وفشلت المحاولة الثانية في يونيو بسبب مشكلة فنية، مما أدى إلى توقف عملية الإقلاع مع تصاعد الدخان واللهب من الصاروخ، وتم إغلاق المجال الجوي والمناطق البحرية والطرق حول موقع الإطلاق الذي شهد إجراءات أمنية مشددة قبيل عملية الإطلاق.
وأصبحت جهود أوروبا لتطوير قدرات لإرسال أقمار صناعية صغيرة إلى الفضاء محور اهتمام كبير بعد إخفاق شركة فيرجن أوربت في إطلاق صاروخ مداري من الأراضي البريطانية في يناير.

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