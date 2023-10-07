طوفان جليدي يقتل 47 شخصا

(MENAFN
- Al Watan) عثر رجال إنقاذ على مزيد من الجثث خلال الليل أثناء قيامهم بالحفر بين الحطام والمياه الباردة بحثًا عن ناجين بعد انفجار بحيرة جليدية عبر سد في منطقة الهيمالايا شمال شرق الهند، ما أدى إلى جرف المنازل والجسور وإجبار الآلاف على الفرار.
قال المسؤولون إن المئات من رجال الإنقاذ انتشلوا ست جثث أخرى في وقت مبكر من يوم السبت، مما رفع عدد القتلى إلى 47 شخصا. لا يزال 150 شخصًا على الأقل في عداد المفقودين.
بدأ الطوفان بعد وقت قصير من منتصف ليل الأربعاء، عندما فاضت مياه بحيرة جليدية، مما أدى إلى فتح أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في ولاية سيكيم. قالت الشرطة إن المياه المثلجة تدفقت بعد ذلك عبر بلدات في الوادي أدناه، حيث قتلت العشرات وحملت بعض الجثث على بعد كيلومترات في اتجاه مجرى النهر.
قالت الشرطة إن ما يقرب من 4000 سائح تقطعت بهم السبل في موقعين، حيث تم تقييد الوصول إليهما بشدة حيث جرفت الفيضانات الطرق.
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