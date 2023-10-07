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طوفان جليدي يقتل 47 شخصا

10/7/2023 2:17:17 PM
(MENAFN- Al Watan) عثر رجال إنقاذ على مزيد من الجثث خلال الليل أثناء قيامهم بالحفر بين الحطام والمياه الباردة بحثًا عن ناجين بعد انفجار بحيرة جليدية عبر سد في منطقة الهيمالايا شمال شرق الهند، ما أدى إلى جرف المنازل والجسور وإجبار الآلاف على الفرار.
قال المسؤولون إن المئات من رجال الإنقاذ انتشلوا ست جثث أخرى في وقت مبكر من يوم السبت، مما رفع عدد القتلى إلى 47 شخصا. لا يزال 150 شخصًا على الأقل في عداد المفقودين.
بدأ الطوفان بعد وقت قصير من منتصف ليل الأربعاء، عندما فاضت مياه بحيرة جليدية، مما أدى إلى فتح أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في ولاية سيكيم. قالت الشرطة إن المياه المثلجة تدفقت بعد ذلك عبر بلدات في الوادي أدناه، حيث قتلت العشرات وحملت بعض الجثث على بعد كيلومترات في اتجاه مجرى النهر.
قالت الشرطة إن ما يقرب من 4000 سائح تقطعت بهم السبل في موقعين، حيث تم تقييد الوصول إليهما بشدة حيث جرفت الفيضانات الطرق.

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