Google & Apple معرضتا لغرامة

(MENAFN
- Al Watan) قالت هيئة تنظيم الاتصالات في كوريا الجنوبية، إن شركتي غوغل وأبل التابعتين لشركة ألفابت (GOOGL.O) أساءتا استخدام مركزيهما المهيمن في سوق التطبيقات، وحذرت من غرامات محتملة يصل إجماليها إلى 50.5 مليون دولار.
وقالت لجنة الاتصالات الكورية (KCC) في بيان لها إن شركتي التكنولوجيا العملاقتين أجبرتا مطوري التطبيقات على اتباع طرق دفع محددة وتسببتا في تأخير غير عادل في مراجعة التطبيق.
وقالت غوغل في بيان: ((ما شاركته (KCC) اليوم هو)) الإشعار المسبق ((وسنقوم بمراجعة ردنا بعناية وتقديمه، وبمجرد مشاركة القرار المكتوب النهائي معنا، سنراجع بعناية لتقييم مسار العمل التالي)).
وأصدرت شركة (Apple) أيضًا بيانًا قالت فيه: ((نحن لا نتفق مع الاستنتاجات التي توصلت إليها (KCC)، ونعتقد أن التغييرات التي قمنا بتنفيذها على متجر التطبيقات تتوافق مع قانون أعمال الاتصالات، وكما فعلنا دائمًا، سنواصل للتعامل مع (KCC) لمشاركة وجهات نظرنا)).
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