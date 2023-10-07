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Google & Apple معرضتا لغرامة

10/7/2023 2:17:17 PM
(MENAFN- Al Watan) قالت هيئة تنظيم الاتصالات في كوريا الجنوبية، إن شركتي غوغل وأبل التابعتين لشركة ألفابت (GOOGL.O) أساءتا استخدام مركزيهما المهيمن في سوق التطبيقات، وحذرت من غرامات محتملة يصل إجماليها إلى 50.5 مليون دولار.
وقالت لجنة الاتصالات الكورية (KCC) في بيان لها إن شركتي التكنولوجيا العملاقتين أجبرتا مطوري التطبيقات على اتباع طرق دفع محددة وتسببتا في تأخير غير عادل في مراجعة التطبيق.
وقالت غوغل في بيان: ((ما شاركته (KCC) اليوم هو)) الإشعار المسبق ((وسنقوم بمراجعة ردنا بعناية وتقديمه، وبمجرد مشاركة القرار المكتوب النهائي معنا، سنراجع بعناية لتقييم مسار العمل التالي)).
وأصدرت شركة (Apple) أيضًا بيانًا قالت فيه: ((نحن لا نتفق مع الاستنتاجات التي توصلت إليها (KCC)، ونعتقد أن التغييرات التي قمنا بتنفيذها على متجر التطبيقات تتوافق مع قانون أعمال الاتصالات، وكما فعلنا دائمًا، سنواصل للتعامل مع (KCC) لمشاركة وجهات نظرنا)).

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