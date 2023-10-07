اتفاقية تعاون بين تراحم وصحة عسير

(MENAFN
- Al Watan) وقعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ((تراحم)) اتفاقية مع صحة عسير، تهدف إلى تعزيز الشراكة، وتيسير وتطوير التعاون بين الطرفين، وتنفيذ خطط وبرامج في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقع الاتفاقية من جهة صحة عسير الدكتور وليد يحيى السنافي، ومن جهة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ((تراحم)) المدير التنفيذي المهندس سعيد بن ظافر الأحمري.
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