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دعم الإنتاج العضوي للنحالين

10/7/2023 2:17:17 PM
(MENAFN- Al Watan) نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة دورة تدريبية للنحالين، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)؛ للتعريف بالممارسات السليمة في تربية النحل، وشرح آليات تطبيق التقنيات الحديثة، والتحول في طريقة التربية من استخدام الخلايا البلدية (التقليدية) إلى الخلايا الحديثة.
وتهدف الدورة التي استمرت يومين لتعزيز مفهوم إدارة المناحل في مواسم توفر مصادر التغذية الطبيعية للنحل في المراعي، ومواسم الندرة، إضافة إلى الطرق السليمة لإنتاج وتعبئة وتخزين العسل.
وفي ختام الدورة سلم نائب مدير فرع الوزارة بالمدينة، المهندس علي نويجي الردادي، عددًا من النحالين في المنطقة أدوات وأجهزة خاصة بتطوير تقنيات تربية النحل، وإنتاج الملكات والإنتاج العضوي للعسل، والمنتجات الأخرى في المناحل.

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