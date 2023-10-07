ميدالية آسيوية أولى لندا

ميدالية آسيوية أولى لندا
التاريخ
10/7/2023 2:17:17 PM
(MENAFN
- Al Watan) حقق لاعب المنتخب السعودي عمر ندا ((19 عامًا)) برونزية الجيوجيتسو (وزن تحت 85 كجم) بعد تغلبه على نظيره القيرغيزستاني عبدالرحمن حاج بالأفضلية، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 هانغتشو 2022، وهي الميدالية الأولى للاعب آسيويًا.
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