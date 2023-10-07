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ميدالية آسيوية أولى لندا

10/7/2023 2:17:17 PM
(MENAFN- Al Watan) حقق لاعب المنتخب السعودي عمر ندا ((19 عامًا)) برونزية الجيوجيتسو (وزن تحت 85 كجم) بعد تغلبه على نظيره القيرغيزستاني عبدالرحمن حاج بالأفضلية، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 هانغتشو 2022، وهي الميدالية الأولى للاعب آسيويًا.

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