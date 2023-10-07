رضا عضوا بلجنة اللاعبين الآسيوية

(MENAFN
- Al Watan) فاز نجم المنتخب السعودي للتجديف، حسين علي رضا بعضوية لجنة اللاعبين الأولى من نوعها بالمجلس الأولمبي الآسيوي عن غرب قارة آسيا، إلى جانب 9 أعضاء آخرين، عقب العملية الانتخابية للجنة، والتي استمرت طوال ثلاثة الأسابيع الماضية، على هامش دورة الألعاب الآسيوية الـ19 المقامة في هانجتشو 2022.
وشهدت العملية الانتخابية مشاركة أكثر من 8 آلاف لاعب ولاعبة آسيوي، صوتوا في العملية الانتخابية للجنة، حيث اختاروا 10 مرشحين من بين 26 رياضيا آسيويا.
يُذكر أن لجنة اللاعبين بالمجلس الأولمبي الآسيوي تُعنى بتمثيل اللاعبين واللاعبات ونقل أصواتهم وتطلعاتهم ليساهموا في تطوير الحراك الأولمبي داخل القارة الآسيوية.
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