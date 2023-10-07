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رضا عضوا بلجنة اللاعبين الآسيوية

10/7/2023 2:17:16 PM
(MENAFN- Al Watan) فاز نجم المنتخب السعودي للتجديف، حسين علي رضا بعضوية لجنة اللاعبين الأولى من نوعها بالمجلس الأولمبي الآسيوي عن غرب قارة آسيا، إلى جانب 9 أعضاء آخرين، عقب العملية الانتخابية للجنة، والتي استمرت طوال ثلاثة الأسابيع الماضية، على هامش دورة الألعاب الآسيوية الـ19 المقامة في هانجتشو 2022.
وشهدت العملية الانتخابية مشاركة أكثر من 8 آلاف لاعب ولاعبة آسيوي، صوتوا في العملية الانتخابية للجنة، حيث اختاروا 10 مرشحين من بين 26 رياضيا آسيويا.
يُذكر أن لجنة اللاعبين بالمجلس الأولمبي الآسيوي تُعنى بتمثيل اللاعبين واللاعبات ونقل أصواتهم وتطلعاتهم ليساهموا في تطوير الحراك الأولمبي داخل القارة الآسيوية.

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