إشراف سعودي

إشراف سعودي
التاريخ
10/7/2023 2:17:16 PM
(MENAFN
- Al Watan) انطلقت الدورة التدريبية الآسيوية للياقة البدنية للمستوى الأول، في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة بغداد، تحت إشراف المُحاضر السعودي يحيى العياف، والمحاضر المساعد ماجد عبد الحميد.
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