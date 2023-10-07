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إشراف سعودي

10/7/2023 2:17:16 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت الدورة التدريبية الآسيوية للياقة البدنية للمستوى الأول، في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة بغداد، تحت إشراف المُحاضر السعودي يحيى العياف، والمحاضر المساعد ماجد عبد الحميد.

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