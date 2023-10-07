رقم مميز لبيلينجهام
التاريخ
10/7/2023 2:17:16 PM
(MENAFN
- Al Watan) حقق نجم ريال مدريد، الإنجليزي جود بيلينجهام رقما مميزا أمام أوساسونا، ضمن الجولة التاسعة لليجا، ونجح بيلينجهام في تسجيل هدفي التقدم لريال مدريد، ليسجل هدفه الثامن في 8 مباريات.
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