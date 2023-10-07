ميسي يرفض مغادرة ميامي
التاريخ
10/7/2023 2:17:16 PM
(MENAFN
- Al Watan) حسم نجم إنتر ميامي، الأرجنتيني ليونيل ميسي موقفه من العودة إلى برشلونة، وبينت تقارير
أن البرغوث لن ينوي مغادرة إنتر ميامي، مهما كانت المغريات، وأنه ملتزم بعقده مع النادي الأمريكي.
MENAFN07102023000089011017ID1107205691
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.