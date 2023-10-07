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ميسي يرفض مغادرة ميامي

10/7/2023 2:17:16 PM
(MENAFN- Al Watan) حسم نجم إنتر ميامي، الأرجنتيني ليونيل ميسي موقفه من العودة إلى برشلونة، وبينت تقارير
أن البرغوث لن ينوي مغادرة إنتر ميامي، مهما كانت المغريات، وأنه ملتزم بعقده مع النادي الأمريكي.

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