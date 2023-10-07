طائرات الاحتلال تواصل قصف مناطق متفرقة في قطاع غزة

(MENAFN
- Al Watan) واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قصف مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت بنايات سكنية في حي النصر، غرب مدينة غزة، مما أسفر عن وقوع جرحى، كما استهدفت غارة جوية ثانية سيارة إسعاف وطواقم صحفية أمام مستشفى ناصر الحكومي في مدينة خان يونس، مما أدى لوقوع إصابات، بالإضافة إلى قصف مواقع متفرقة شرق القطاع.
وأكدت مستشفيات القطاع استشهاد 198 مواطنا و1610جرحى، وبدمار في الممتلكات جراء قصف إسرائيلي لمبان ومنازل ومواقع في قطاع غزة.
في سياق متصل، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، حالة الطوارىء في جميع المستشفيات في غزة والضفة الغربية، مؤكدة جاهزية مستشفيات الضفة لاستقبال الجرحى من قطاع غزة جراء القصف المتواصل على القطاع.
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