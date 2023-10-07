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طائرات الاحتلال تواصل قصف مناطق متفرقة في قطاع غزة

10/7/2023 2:17:16 PM
(MENAFN- Al Watan) واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قصف مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت بنايات سكنية في حي النصر، غرب مدينة غزة، مما أسفر عن وقوع جرحى، كما استهدفت غارة جوية ثانية سيارة إسعاف وطواقم صحفية أمام مستشفى ناصر الحكومي في مدينة خان يونس، مما أدى لوقوع إصابات، بالإضافة إلى قصف مواقع متفرقة شرق القطاع.
وأكدت مستشفيات القطاع استشهاد 198 مواطنا و1610جرحى، وبدمار في الممتلكات جراء قصف إسرائيلي لمبان ومنازل ومواقع في قطاع غزة.
في سياق متصل، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، حالة الطوارىء في جميع المستشفيات في غزة والضفة الغربية، مؤكدة جاهزية مستشفيات الضفة لاستقبال الجرحى من قطاع غزة جراء القصف المتواصل على القطاع.

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