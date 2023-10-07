قناة 12 الإسرائيلية: مقتل أكثر من 100 إسرائيلي في هجوم كتائب القسام منذ الصباح

(MENAFN
- Al Watan) أفادت القناة 12 الإسرائيلية إن أكثر من 100 إسرائيلي قتلوا في الهجوم الواسع لكتائب القسام التابعة لحركة حماس منذ ساعات الصباح اليوم السبت.
وتفيد مصادر طبية إسرائيلية أن عدد القتلى مرشح للزيادة، بسبب وجود عدد كبير جدا من الجرحى في المستشفيات.
وتقول مصادر عبرية أن عددا من الجرحى ما يزالون في المستوطنات، بالاضافة لعدد من القتلى يصعب إجلائهم من هناك.
وتشن كتائب القسام هجوما غير مسبوق على إسرائيل منذ صباح اليوم.
وتقدر مصادر عسكرية إسرائيلية بتسلل أكثر من ألف مقاتل فلسطيني إلى عدد من المدن الغلاف وسيطروا عليها.
يأتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.
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