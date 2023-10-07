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قناة 12 الإسرائيلية: مقتل أكثر من 100 إسرائيلي في هجوم كتائب القسام منذ الصباح

10/7/2023 2:17:16 PM
(MENAFN- Al Watan) أفادت القناة 12 الإسرائيلية إن أكثر من 100 إسرائيلي قتلوا في الهجوم الواسع لكتائب القسام التابعة لحركة حماس منذ ساعات الصباح اليوم السبت.
وتفيد مصادر طبية إسرائيلية أن عدد القتلى مرشح للزيادة، بسبب وجود عدد كبير جدا من الجرحى في المستشفيات.
وتقول مصادر عبرية أن عددا من الجرحى ما يزالون في المستوطنات، بالاضافة لعدد من القتلى يصعب إجلائهم من هناك.
وتشن كتائب القسام هجوما غير مسبوق على إسرائيل منذ صباح اليوم.
وتقدر مصادر عسكرية إسرائيلية بتسلل أكثر من ألف مقاتل فلسطيني إلى عدد من المدن الغلاف وسيطروا عليها.
يأتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

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