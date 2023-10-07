Sunday, 08 October 2023 12:56 GMT

أفغانستان تستقبل موجة من الزلازل المدمرة

10/7/2023 2:17:16 PM
(MENAFN- Al Watan) قتل ما لا يقل عن 15 شخصا وأصيب ما يقرب من 40 آخرين في غرب أفغانستان بفعل زلزالين بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، حسبما قال متحدث باسم هيئة الكوارث الوطنية في البلاد.
وقال محمد عبد الله جان إن أربع قرى في منطقة زيندا جان في هيرات تحملت العبء الأكبر من الزلازل والهزات الارتدادية. ولحقت أضرار بعشرات المنازل.
وأبلغت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن هزات بقوة 6.3 درجات. وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومترا شمال غرب مدينة هيرات. ووقعت هزة ارتدادية بقوة 5.5 درجات.
المناطق المتضررة
وتشير الخريطة الموجودة على موقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى سبعة زلازل في المنطقة. وقال عبد الشكور صمادي، أحد سكان مدينة هرات، إن خمسة زلازل قوية على الأقل ضربت المدينة عند الظهر.
وقال صمدي: ((لقد خرج جميع الناس من منازلهم. المنازل والمكاتب والمحلات التجارية كلها فارغة وهناك مخاوف من وقوع المزيد من الزلازل. كنت أنا وعائلتي داخل منزلنا، وشعرت بالزلزال. بدأت العائلة بالصراخ وركضت إلى الخارج خوفًا من العودة إلى الداخل)).
وانقطعت الاتصالات الهاتفية، مما جعل من الصعب الحصول على تفاصيل من المناطق المتضررة. وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مئات الأشخاص في الشوارع خارج منازلهم ومكاتبهم في مدينة هرات. وإقليم هرات يقع على الحدود مع إيران. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن سكان مقاطعتي فرح وبادغيس المجاورتين شعروا بالزلزال أيضا.
تعازي الضحايا
وأعرب عبد الغني بارادار، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية المعين من قبل طالبان، عن تعازيه للقتلى والجرحى في هيرات وبادغيس.
وفي يونيو 2022، ضرب زلزال قوي منطقة جبلية وعرة في شرق أفغانستان، مما أدى إلى تسوية المنازل الحجرية والطوب اللبن بالأرض. وكان الزلزال هو الأكثر دموية في أفغانستان منذ عقدين، حيث أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1000 شخص وإصابة حوالي 1500 آخرين.

MENAFN07102023000089011017ID1107205688

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث