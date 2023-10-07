إشادات بجناح المملكة في إكسبو الدوحة للبستنة

(MENAFN
- Al Watan) استوحى تصميم جناح المملكة المشارك في معرض إكسبو الدوحة 2023م للبستنة، من جبل طويق، الذي شبه به ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان همة السعوديين قائلًا: ((همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض))، حيث شكل التصميم هوية المعرض السعودية، وجمع بين التاريخ والثقافة والتراث.
وشهد الجناح الذي يعد أكبر الأجنحة المشاركة تفاعل آلاف الزوار، وقدم لزواره تجربة رقمية مبتكرة عبر أقسام متنوعة تستعرض مشاريع الاستدامة الزراعية والبيئية، وأفضل الممارسات والابتكارات في مجال البستنة، بجانب جهود المملكة الرامية إلى تحقيق الاستدامة.
ووجد الجناح إشادات محلية ودولية، شملت قادة ورؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة والزوار من مختلف أنحاء العالم، واستمعوا إلى شرح تفصيلي حول محتوى الجناح، والمبادرات البيئية الخضراء، والإسهامات الفاعلة للطاقة المتجددة، والاستثمار في المشاريع الكبرى الصديقة للبيئة.
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