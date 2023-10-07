ترحيل 36 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل خلال شهر

(MENAFN
- Al Watan) رحلت الأجهزة الأمنية خلال شهر أكثر من 36038 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. في حين بلغ عدد المرحلين في آخر أسبوع أكثر من 8 آلاف مخالف، بينما تم ضبط أكثر من 15 ألف مخالف خلال الفترة من 28 / 9 / 2023 حتى 4 / 10 / 2023. المخالفون
: 15201
الإقامة: 9233
أمن الحدود: 4271
نظام العمل: 1697 المتسللون
527 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة
%55 يمنيون
%43 إثيوبيون
%2 جنسيات أخرى
66 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية
14 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة الإجراءات
44462 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة
36713 رجلا
7749 امرأة
39218 أحيلوا إلى بعثاتهم الدبلوماسية
1748 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
8058 رحلوا
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