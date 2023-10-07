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ترحيل 36 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل خلال شهر

10/7/2023 2:17:15 PM
(MENAFN- Al Watan) رحلت الأجهزة الأمنية خلال شهر أكثر من 36038 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. في حين بلغ عدد المرحلين في آخر أسبوع أكثر من 8 آلاف مخالف، بينما تم ضبط أكثر من 15 ألف مخالف خلال الفترة من 28 / 9 / 2023 حتى 4 / 10 / 2023.
المخالفون : 15201
الإقامة: 9233
أمن الحدود: 4271
نظام العمل: 1697
المتسللون
527 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة
%55 يمنيون
%43 إثيوبيون
%2 جنسيات أخرى
66 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية
14 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة
الإجراءات
44462 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة
36713 رجلا
7749 امرأة
39218 أحيلوا إلى بعثاتهم الدبلوماسية
1748 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
8058 رحلوا

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