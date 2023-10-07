Sunday, 08 October 2023 12:55 GMT

السعودية تعقد جلسة حوارية رفيعة المستوى على هامش أسبوع المناخ

10/7/2023 2:17:15 PM
(MENAFN- Al Watan) تعقد المملكة جلسة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة الحد من تدهور الأراضي وجهودها في هذا المجال، وذلك على هامش ((أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا))، الذي تستضيفه المملكة هذا العام تحت عنوان ((التقييم العالمي))، بمشاركة صُنّاع السياسات والمتخصصين في المجالات ذات العلاقة، ومؤسسات الأعمال، والشباب، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودول العالم.
ويستعرض برنامج أسبوع المناخ ما تم إحرازه إقليميًا من تقدم في تنفيذ اتفاق باريس المتعلق بالتغير المناخي، ضمن عملية التقييم العالمي الذي سيشهده المؤتمر الثامن والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي (COP28).
أهداف برنامج أسبوع المناخ
ويهدف البرنامج إلى التنوع في المشاركات من خلال الاجتماعات الوزارية رفيعة المستوى، والحوارات على مستوى الرؤساء التنفيذيين، والكثير من الفعاليات الجانبية الفنية المصاحبة وورش العمل، بالإضافة إلى توفير فرص التواصل والتفاعل الفعال وبناء الشراكات، كما يضم معرضاً تنظمه المملكة لاستعراض جهودها ومبادراتها بصفتها الدولة المستضيفة.
وتنظم الجلسة الحوارية رفيعة المستوى وزارة البيئة والمياه والزراعة، في يوم 25 ربيع الأول من عام 1445هـ، الموافق 10 أكتوبر من عام 2023، في بوليفارد رياض سيتي، في العاصمة الرياض، وسيشارك في الجلسة التي تنظمها الوزارة ضمن برنامج أسبوع المناخ، نخبة من المتحدثين السعوديين والدوليين المتخصصين في مجالات تنمية الغطاء النباتي وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، لمناقشة عدة محاور أبرزها: أهمية العمل الدولي للحد من تدهور الأراضي وإعادة تأهيلها، والآثار الناتجة من تدهور الأراضي على التغير المناخي، والتنوع الأحيائي، والأمن الغذائي، وجهود المملكة العربية السعودية في إعادة تأهيل الأراضي، والحد من تدهورها.
استضافة مناسبات دولية
يذكر أن المملكة ستستضيف في العام المقبل عدة مناسبات دولية مهمة في مجال البيئة، منها اليوم العالمي للبيئة، والذي سيركز على موضوع إصلاح الأراضي والحد من تأثيرات الجفاف، بالإضافة إلى استضافة الدورة (16) لمؤتمر الأطراف لاتفاقية مكافحة التصحر (COP16)، والدورة الثالثة للمنتدى العربي للبيئة، واجتماع الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة؛ يأتي ذلك تأكيدًا لدور المملكة الريادي محليًا وإقليميًا ودوليًا في بذل الجهود وإطلاق المبادرات التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وحمايتها، ورفع مستوى الوعي وصولًا لبيئة وموارد طبيعية مستدامة.

MENAFN07102023000089011017ID1107205685

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث