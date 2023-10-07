الصحة: ارتقاء الطفل برصاص الاحتلال في قلقيلية
التاريخ
10/7/2023 2:14:37 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/الصحة: "ارتقاء الطفل أحمد عبد الناصر رابي (13 عاماً) برصاص الاحتلال في قلقيلية".
MENAFN07102023000205011050ID1107205681
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