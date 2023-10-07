التربية: تعليق الدوام غدا في مدارس الوطن كافة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت وزارة التربية والتعليم، مساء اليوم السبت، تعليق الدوام غدا الأحد في مدارس الوطن كافة، نظرًا للظروف الميدانية التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقالت "التربية" في بيان مقتضب، إنه "نظرًا للظروف الميدانية التي تشهدها أرضنا الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، وحفاظا على سلامة طلبتنا ومعلمينا، فإننا بالتنسيق مع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين نعلن عن تعليق الدوام غدًا في كل المدارس، ويكون الدوام إلكترونيًا".



