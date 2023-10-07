التربية: تعليق الدوام غدا في مدارس الوطن كافة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت وزارة التربية والتعليم، مساء اليوم السبت، تعليق الدوام غدا الأحد في مدارس الوطن كافة، نظرًا للظروف الميدانية التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت "التربية" في بيان مقتضب، إنه "نظرًا للظروف الميدانية التي تشهدها أرضنا الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، وحفاظا على سلامة طلبتنا ومعلمينا، فإننا بالتنسيق مع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين نعلن عن تعليق الدوام غدًا في كل المدارس، ويكون الدوام إلكترونيًا".
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