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المعابر والحدود: فتح معبر الكرامة غداً من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصراً

10/7/2023 2:14:36 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN- قال مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، مساء اليوم السبت، إن معبر الكرامة يعمل غداً في تمام الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، إغلاق معبر الكرامة بشكل كامل، حتى اشعار آخر.

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