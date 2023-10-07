المعابر والحدود: فتح معبر الكرامة غداً من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصراً
التاريخ
10/7/2023 2:14:36 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN- قال مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، مساء اليوم السبت، إن معبر الكرامة يعمل غداً في تمام الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، إغلاق معبر الكرامة بشكل كامل، حتى اشعار آخر.
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