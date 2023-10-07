الضفة: 4 شهداء بينهم طفل برصاص الاحتلال خلال ساعات

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN - استشهد 4 فلسطينيين أحدهم طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات في الضفة الغربية المحتلة، وذلك تزامنا مع عملية "طوفان الأقصى" التي اندلعت على المناطق الحدودية مع قطاع غزة.

والشهداء الأربعة هم: الطفل أحمد عبد الناصر الرابي (14 عاما)، والشاب عمرو جبران، والشاب كرم العايدي، والشاب محمد عوض جربوعة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الشهيدين جبران والعايدي وصلا إلى مجمع فلسطين برام الله ومستشفى أريحا الحكومي.

واستشهد جربوعة (24 عاما) برصاص الاحتلال قرب بلدة اللبن الغربي، أما الطفل رابي (13 عاما) فقد استشهد برصاص الاحتلال في قلقيلية.

وفي التفاصيل، فإن الطفل رابي أصيب بجراح حرجة برصاص الاحتلال الحي في البطن خلال مواجهات عند المدخل الشمالي لقلقيلية، ونقل إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.

وفي مخيم العروب شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس جنود، إذ أطلقت النار على مركبته قبل أن تعتقله.

وأصيب شابان بجروح حرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، اليوم السبت، خلال مواجهات في مخيم العروب شمال الخليل.

وفي منطقة باب الزاوية وسط الخليل، أصيب 13 فلسطينيا بالرصاص الحي وآخرين بالمطاط والاختناق بالغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

واندلعت المواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، حيث اقتحم الجنود وسط المدينة وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والغاز وقنابل الصوت، ما تسبب بإصابة 13 مواطنا بالرصاص الحي بينهم فتاة وطفل، وآخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز الغاز.

وفي بيت فوريك شرق نابلس، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، وسط إطلاق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت، وجرى اعتقال الطفل حمدان محمد حنني (14 عاما) بالقرب من مدخل البلدة.