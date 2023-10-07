عدد من مناطق غزة في ظلام دامس بعد تعطيل الاحتلال الخطوط الرئيسية

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- تعطلت جميع الخطوط الكهربائية، اليوم السبت، التي تغذي مناطق قطاع غزة من داخل أراضي الـ48، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ ساعات الصباح الباكر.
وأفاد مراسلنا، بأن مختلف مناطق قطاع غزة تعيش في حالة ظلام دامس بسبب تعطل كل الخطوط الكهربائية المغذية للقطاع من داخل أراضي 48.
وأوضح أن الاعتماد الحالي لقطاع غزة هو من خلال محطة التوليد الكهرباء الوحيدة بواقع طاقة قرابة (60) ميجاوات، الذي انعكس بشكل مباشر على جدول التوزيع الكهرباء للسكان، حيث أصبحت الإمدادات (4) ساعات وصل خلال اليوم.
وتعمل طواقم الكهرباء بشكل مكثف للمحافظة على استقرار التيار وتوفيره بالقدر المتاح مع التأكيد بأنها تعاملت مع عشرات إشارات الصيانة.
وتقدر طاقة الخطوط المعطلة بـ(120) ميجاوات، مما سيفاقم العبء والضغط على قطاع الكهرباء والطاقة، والتأثير على أغلب القطاعات الحيوية في غزة ومن أبرزها قطاع الصحة والمياه والبيئة والصرف الصحي والخدمات العامة.
وتصل نسبة العجز الكهربائي لقرابة (80%).
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