عدد من مناطق غزة في ظلام دامس بعد تعطيل الاحتلال الخطوط الرئيسية

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- تعطلت جميع الخطوط الكهربائية، اليوم السبت، التي تغذي مناطق قطاع غزة من داخل أراضي الـ48، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ ساعات الصباح الباكر.

وأفاد مراسلنا، بأن مختلف مناطق قطاع غزة تعيش في حالة ظلام دامس بسبب تعطل كل الخطوط الكهربائية المغذية للقطاع من داخل أراضي 48.

وأوضح أن الاعتماد الحالي لقطاع غزة هو من خلال محطة التوليد الكهرباء الوحيدة بواقع طاقة قرابة (60) ميجاوات، الذي انعكس بشكل مباشر على جدول التوزيع الكهرباء للسكان، حيث أصبحت الإمدادات (4) ساعات وصل خلال اليوم.

وتعمل طواقم الكهرباء بشكل مكثف للمحافظة على استقرار التيار وتوفيره بالقدر المتاح مع التأكيد بأنها تعاملت مع عشرات إشارات الصيانة.

وتقدر طاقة الخطوط المعطلة بـ(120) ميجاوات، مما سيفاقم العبء والضغط على قطاع الكهرباء والطاقة، والتأثير على أغلب القطاعات الحيوية في غزة ومن أبرزها قطاع الصحة والمياه والبيئة والصرف الصحي والخدمات العامة.

وتصل نسبة العجز الكهربائي لقرابة (80%).



