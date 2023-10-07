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المغرب تطالب بإستضافة نهائي كأس العالم 2030

10/7/2023 10:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت تقارير صحفية، اليوم، السبت، أن المغرب تطالب باحتضان المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2030، بعد فوز ملف التنظيم المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال بتنظيم المونديال.
كان الملك محمد السادس، قد أعلن فى بيان للديوان الملكي، عن قرار اللجنة التنفيذية للفيفا، باختيار ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم لعام 2030 لكرة القدم.
وذكرت شبكة "بي إن سبورتس" اليوم، السبت، أن دولة المغرب تطالب باحتضان نهائي بطولة كأس العالم 2030.
وأضافت: "فور إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم عن فوزِ الملفِّ المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال باستضافة كأس العالم 2030، بدأ التنافس بين الدول المستضيفةِ للفوز بالمشهد الختامي للبطولة".
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن اتفاق اتحادات أوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، على ترشيح واحد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، تقدم به المغرب وإسبانيا والبرتغال مع إقامة ثلاث مباريات في أمريكا الجنوبية.

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