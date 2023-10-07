المغرب تطالب بإستضافة نهائي كأس العالم 2030

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت تقارير صحفية، اليوم، السبت، أن المغرب تطالب باحتضان المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2030، بعد فوز ملف التنظيم المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال بتنظيم المونديال.
كان الملك محمد السادس، قد أعلن فى بيان للديوان الملكي، عن قرار اللجنة التنفيذية للفيفا، باختيار ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم لعام 2030 لكرة القدم.
وذكرت شبكة "بي إن سبورتس" اليوم، السبت، أن دولة المغرب تطالب باحتضان نهائي بطولة كأس العالم 2030.
وأضافت: "فور إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم عن فوزِ الملفِّ المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال باستضافة كأس العالم 2030، بدأ التنافس بين الدول المستضيفةِ للفوز بالمشهد الختامي للبطولة".
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن اتفاق اتحادات أوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، على ترشيح واحد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، تقدم به المغرب وإسبانيا والبرتغال مع إقامة ثلاث مباريات في أمريكا الجنوبية.
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