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تشافي يعيد تجربة يامال من جديد

10/7/2023 10:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، الاستعانة بمهاجمين جدد في المران الأخير للبارسا، استعدادا لمواجهة غرناطة، غدا الأحد، ضمن الجولة التاسعة من الليجا.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، شهد مران برشلونة، اليوم السبت، غياب الرباعي: روبرت ليفاندوفسكي، ورافينيا، وفرينكي دي يونج، وبيدري.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مدرب البلوجرانا استعان بباو فيكتور، المهاجم القادر على اللعب في أكثر من مركز.
ويلعب فيكتور في صفوف برشلونة معارا من فريق جيرونا، كما أنه أفضل هداف في فريق شباب البارسا.
وتواجد في مران برشلونة أيضا مارك جويو، المهاجم البالغ من العمر 17 عاما، والذي تألق مع فريق الشباب هذا الأسبوع بتسجيله هدفا أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا للشباب.
يذكر أن تشافي سبق أن صعد لامين يامال إلى الفريق الأول في عمر 16 عاما، ونجح اللاعب في تثبيت أقدامه مع كتيبة المدرب الإسباني.

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