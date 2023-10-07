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الهلال يواجه الأخدود لإستعادة صدارة الدوري السعودي

10/7/2023 10:11:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يبحث فريق الهلال عن استعادة صدارته لجدول مسابقة الدوري السعودي عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على الأخدود، الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية بنجران، لحساب منافسات الجولة التاسعة .


ويحتل الهلال المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، فاز في ست مباريات وتعادل في اثنتين ولم يتلقى أي هزيمة، بينما يحتل الأخدود المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط، فاز في اثنتين وتعادل في واحدة وخسر خمس مباريات.
لم يسجل الأخدود أي نقطة على أرضه، ولكنه نجح في تحقيق فوزه الثاني خارج ملعبه عندما تغلب على الرائد في الجولة الماضية، ويأمل اليوم في مفاجأة ضيفه وعرقتله عن تصدر جدول المسابقة، وخطف الفوز أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل في أول مباراة تجمع الفريقين.

ملاعب


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