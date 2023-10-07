الهلال يواجه الأخدود لإستعادة صدارة الدوري السعودي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
يبحث فريق الهلال عن استعادة صدارته لجدول مسابقة الدوري السعودي عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على الأخدود، الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية بنجران، لحساب منافسات الجولة التاسعة .
ويحتل الهلال المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، فاز في ست مباريات وتعادل في اثنتين ولم يتلقى أي هزيمة، بينما يحتل الأخدود المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط، فاز في اثنتين وتعادل في واحدة وخسر خمس مباريات.
لم يسجل الأخدود أي نقطة على أرضه، ولكنه نجح في تحقيق فوزه الثاني خارج ملعبه عندما تغلب على الرائد في الجولة الماضية، ويأمل اليوم في مفاجأة ضيفه وعرقتله عن تصدر جدول المسابقة، وخطف الفوز أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل في أول مباراة تجمع الفريقين.
ملاعب
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