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وجوه جديدة في قائمة برشلونة لمواجهة غرناطة

10/7/2023 10:11:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن تشافي المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لخوض مواجهة غرناطة، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الليجا.
وشهدت قائمة الفريق الكتالوني، غياب روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وبيدري وفرينكي دي يونج، بداعي الإصابة.
وقرر تشافي، استدعاء عدد من لاعبي فريق الشباب لتعويض الإصابات، وهم أسترالاجا وباو فيكتور ومارك جويو.
ويحتل برشلونة، وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر ريال مدريد، أما غرناطة يأتي في المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط.
وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:
تير شتيجن، كانسيلو، بالدي، رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، جافي، فيران توريس، إيناكي بينا، جواو فيليكس، كريستنسن، ماركوس ألونسو، روميو، سيرجي روبيرتو، جوندوجان، كوندي، أسترالاجا، لامين يامال، فيرمين لوبيز، باو فيكتور، مارك جويو

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