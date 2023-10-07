وجوه جديدة في قائمة برشلونة لمواجهة غرناطة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن تشافي المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لخوض مواجهة غرناطة، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الليجا.
وشهدت قائمة الفريق الكتالوني، غياب روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وبيدري وفرينكي دي يونج، بداعي الإصابة.
وقرر تشافي، استدعاء عدد من لاعبي فريق الشباب لتعويض الإصابات، وهم أسترالاجا وباو فيكتور ومارك جويو.
ويحتل برشلونة، وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر ريال مدريد، أما غرناطة يأتي في المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط.
وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:
تير شتيجن، كانسيلو، بالدي، رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، جافي، فيران توريس، إيناكي بينا، جواو فيليكس، كريستنسن، ماركوس ألونسو، روميو، سيرجي روبيرتو، جوندوجان، كوندي، أسترالاجا، لامين يامال، فيرمين لوبيز، باو فيكتور، مارك جويو
ملاعب
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