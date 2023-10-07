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أحمد سعد يستعد لطرح 'بعتذرلك' وسط أنباء عن عودته لزوجته سرا

10/7/2023 10:11:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستعد الفنان المصري أحمد سعد، لطرح أغنية جديدة بعنوان "بعتذرلك"، في وقت تتردد فيه أنباء عن عودة علاقته مع زوجته مصممة الأزياء المصرية علياء بسيوني.


الأغنية المرتقبة لـ"سعد"، كتبها الشاعر الغنائي محمد الشافعي، ولحنها الموسيقار إسلام رفعت، ووزعها يحيى مهدي، وستحمل توقيع أوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات، وفق ما أعلن صاحب أغنية "اليوم الحلو ده" عبر حسابه على "إنستغرام".


ونشر "سعد" مجموعة من الصور من كواليس تسجيل الأغنية في أستوديوهات مرواس في المملكة العربية السعودية.

وأعرب الشاعر الغنائي الشافعي، عن سعادته بالتعاون مع أحمد سعد، إذ علّق بالقول: "تشرفت بكتابة أغنية (بعتذرلك) وبالتعاون الثاني مع أخويا الحبيب أحمد سعد بعد عليك عيون".

ويطرح "سعد" هذه الأغنية بينما يتم تداول أنباء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عن عودته سرًا إلى زوجته علياء بسيوني، التي أعلنت انفصالهما، في أواخر شهر أغسطس الماضي.

فوشيا

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