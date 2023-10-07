اتصالات مكثفة وعاجلة لوزير الخارجية الصفدي

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د. سفيان القضاة، إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يجري اتصالات مكثفة لوقف التصعيد في قطاع غزة ومحيطه.
ووفق القضاة، فإن الصفدي يجري اتصالات مع نظراء إقليميين ودوليين له، لبحث تحرك دولي عاجل وفاعل لوقف التصعيد بكل أشكاله وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة، ولوقف جميع الإجراءات الاستفزازية التي تكرس الاحتلال وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتدفع باتجاه التصعيد.
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