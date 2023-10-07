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اتصالات مكثفة وعاجلة لوزير الخارجية الصفدي

10/7/2023 10:11:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د. سفيان القضاة، إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يجري اتصالات مكثفة لوقف التصعيد في قطاع غزة ومحيطه.
ووفق القضاة، فإن الصفدي يجري اتصالات مع نظراء إقليميين ودوليين له، لبحث تحرك دولي عاجل وفاعل لوقف التصعيد بكل أشكاله وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة، ولوقف جميع الإجراءات الاستفزازية التي تكرس الاحتلال وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتدفع باتجاه التصعيد.

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