الدفاع الروسية: تحييد 600 جندي أوكراني وإسقاط طائرة حربية و38 مسيرة خلال يوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن الخسائر الأوكرانية خلال اليوم الماضي شملت نحو 600 فرد، فيما أسقط الجيش الروسي طائرة "سو-25" أوكرانية في زابوروجيه و38 مسيرة في مناطق متفرقة.جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز النقاط الأخرى التي تضمنها:



صد 5 هجمات مضادة على محور كوبيانسك ومقتل أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا هناك



خسائر القوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان تتجاوز 65 جنديا



صد 3 هجمات على محور دونيتسك وخسائر العدو هناك تصل إلى 190 بين قتيل وجريح



صد 3 هجمات على محور جنوب دونيتسك وسقوط نحو 225 عسكريا أوكرانيا بين قتيل وجريح



القضاء على نحو 50 جنديا أوكرانيا على محور زابوروجيه



في اتجاه خيرسون، مقتل ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا وتحييد مجموعتين للتخريب والاستطلاع على محور خيرسون



تدمير مستودع للمواد العسكرية التقنية قرب مدينة إليتشوفسك بمقاطعة أوديسا، ومستودع ذخيرة في مقاطعة خاركوف

تدمير مستودعات وقود لسلاح الجو الأوكراني في مطاري "أوزيرنويه" قرب مدينة جيتومير و"ميرغورود" في مقاطعة بولتافا



إصابة مستودعات لأسلحة الطيران في مقاطعة تشيركاسي



اعتراض 7 صواريخ من نظام HIMARS و4 صواريخ مضادة للرادار أمريكية الصنع من طراز HARM.

RT