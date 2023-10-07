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198 شهيدا في غزة

10/7/2023 10:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى 198 شهيدًا و 1610 اصابة بجراح مختلفة.


وقصفت قوات الاحتلال عدة مواقع في قطاع غزة بشكل مكثف.


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