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تصنيف المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023

10/7/2023 10:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تصنيف المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023، المقرر إقامتها في كوت ديفوار.
وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه من المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 يوم 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان.
فيما ستختتم بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التي تستمر أربعة أسابيع، يوم الأحد 11 فبراير 2024.
تقام بطولة كأس أمم إفريقيا بمشاركة 24 منتخبًا، توزع على 6 مجموعات بحيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى الدور المقبل، بجانب أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.
منتخب مصر كان على رأس المتأهلين إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بعدما تصدر مجموعته في تصفيات إفريقيا برصيد 15 نقطة.
ويعد منتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي في التتويج بكأس أمم إفريقيا بواقع 7 مرات، ويأتي خلفه منتخب الكاميرون بـ5 مناسبات.
موعد قرعة كأس أمم إفريقيا 2023
تقام قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر الجاري.
ماهي المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023
مصر - نيجيريا - غينيا بيساو- بوركينا فاسو - الرأس الأخضر (كاب فيردي) - الكاميرون - ناميبيا - غينيا - غانا - أنجولا - الجزائر - تنزانيا - مالي - جامبيا - زامبيا - كوت ديفوار - الكونغو الديموقراطية - موريتانيا - تونس - غينيا الاستوائية - جنوب إفريقيا - المغرب - السنغال - موزمبيق.
ما هو تصنيف المنتخبات المتأهلة إلي كأس أمم إفريقيا 2023؟
المستوى الأول
كوت ديفوار - المغرب - السنغال - تونس - الجزائر - مصر.
المستوى الثاني
نيجيريا - الكاميرون - مالي - بوركينا فاسو - غانا - الكونغو الديمقراطية.
المستوى الثالث
جنوب إفريقيا - كاب فيردي (الرأس الأخضر) - غينيا - زامبيا - غينيا الاستوائية - موريتانيا.
المستوى الرابع
غينيا بيساو - موزمبيق - ناميبيا - أنجولا - جامبيا - تنزانيا.

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