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أتلتيكو مدريد يخسر نجمه أمام سوسيداد

10/7/2023 10:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سيغيب أحد مهاجمي أتلتيكو مدريد عن مباراة فريقه، المقررة غدا الأحد أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، بسبب معاناته من التواء في الركبة اليمنى.
ويتعلق الأمر بالأرجنتيني آنخيل كوريا، الذي أصيب خلال ديربي مدريد قبل أسبوعين، مما تسبب في غيابه عن مواجهة أوساسونا، ثم ظهر بعدها أمام قادش مضطرا بسبب النقص العددي في الفريق، قبل أن يشارك لدقائق ضد فينورد في دوري أبطال أوروبا.
في المقابل، بات ستيفان سافيتش ويان أوبلاك وساؤول نيجويز جاهزين لخوض اللقاء.
وحالت عودة كوريا المبكرة إلى الملاعب دون تعافيه من إصابته، ليغيب عن مواجهة سوسيداد غدا.
كما لم ينضم لقائمة منتخب الأرجنتين الذي يستعد لخوض مباراتين، في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.
وقال دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، اليوم السبت في مؤتمر صحفي، عقب مران الفريق الذي غاب عنه كوريا لليوم الثاني على التوالي "نتمنى أن يأخذ وقته في التعافي، وأن يواصل تقديم أشياء جيدة للفريق".
ومن جهة أخرى، حظي مران اليوم بمشاركة أوبلاك وساؤول، بعدما غابا عن تدريبات الجمعة، ليكونا متاحين لمباراة الغد، كحال سافيتش الذي غاب عن آخر ثلاث مواجهات للفريق، بسبب حمل عضلي زائد.
وبالإضافة إلى كوريا، يفتقد أتلتيكو جهود 6 لاعبين بسبب الإصابة، وهم: ممفيس ديباي ورينالدو ماندافا وبابلو باريوس وتوماس ليمار وشالار سويونجو وخوسيه ماريا خيمينيز.

ملاعب

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