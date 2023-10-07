المقاومة: لدينا ضباط كبار بين الأسرى الإسرائيليين الآن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت حركة حماس عن وجود ضباط كبار ضمن الأسرى الإسرائيليين الذين أسرتهم كتائب القسام صباح اليوم السبت.



وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في تصريحات لقناة الجزيرة أن المعركة في بدايتها، وهناك اتصالات كثيرة معنا من أطراف عديدة، لكن الآن لا صوت فوق صوت المعركة.



وأكد العاروري أن "المقاومة لديها خطة كاملة لمراحل تطور هذه المعركة"، مؤكدا أن "الدخول البري للعدو إلى غزة سيكون أفضل سيناريو للمقاومة".



وتابع "لا خيار لنا سوى الاستمرار في هذه المعركة.... المعركة في بدايتها ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة".



وأوضح "لا نستهدف المدنيين لا بالقتل ولا بالإيذاء".

RT