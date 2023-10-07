Saturday, 07 October 2023 07:36 GMT

المقاومة: لدينا ضباط كبار بين الأسرى الإسرائيليين الآن

10/7/2023 10:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت حركة حماس عن وجود ضباط كبار ضمن الأسرى الإسرائيليين الذين أسرتهم كتائب القسام صباح اليوم السبت.


وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في تصريحات لقناة الجزيرة أن المعركة في بدايتها، وهناك اتصالات كثيرة معنا من أطراف عديدة، لكن الآن لا صوت فوق صوت المعركة.


وأكد العاروري أن "المقاومة لديها خطة كاملة لمراحل تطور هذه المعركة"، مؤكدا أن "الدخول البري للعدو إلى غزة سيكون أفضل سيناريو للمقاومة".


وتابع "لا خيار لنا سوى الاستمرار في هذه المعركة.... المعركة في بدايتها ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة".


وأوضح "لا نستهدف المدنيين لا بالقتل ولا بالإيذاء".

RT

MENAFN07102023000208011052ID1107205538

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث