المقاومة: لدينا ضباط كبار بين الأسرى الإسرائيليين الآن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت حركة حماس عن وجود ضباط كبار ضمن الأسرى الإسرائيليين الذين أسرتهم كتائب القسام صباح اليوم السبت.
وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في تصريحات لقناة الجزيرة أن المعركة في بدايتها، وهناك اتصالات كثيرة معنا من أطراف عديدة، لكن الآن لا صوت فوق صوت المعركة.
وأكد العاروري أن "المقاومة لديها خطة كاملة لمراحل تطور هذه المعركة"، مؤكدا أن "الدخول البري للعدو إلى غزة سيكون أفضل سيناريو للمقاومة".
وتابع "لا خيار لنا سوى الاستمرار في هذه المعركة.... المعركة في بدايتها ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة".
وأوضح "لا نستهدف المدنيين لا بالقتل ولا بالإيذاء".
RT
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