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الإيرانيّة نرجس محمدي تفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2023

10/7/2023 10:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فازت الناشطة الإيرانية المسجونة والمدافعة عن حقوق المرأة نرجس محمدي بجائزة نوبل للسلام 2023.
وقالت اللجنة المانحة للجائزة إن "جائزة نوبل للسلام تُمنح لنرجس محمدي لنضالها ضد اضطهاد النساء في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع".

لبنان 24

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