الإيرانيّة نرجس محمدي تفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2023

الإيرانيّة نرجس محمدي تفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2023
التاريخ
10/7/2023 10:11:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فازت الناشطة الإيرانية المسجونة والمدافعة عن حقوق المرأة نرجس محمدي بجائزة نوبل للسلام 2023.
وقالت اللجنة المانحة للجائزة إن "جائزة نوبل للسلام تُمنح لنرجس محمدي لنضالها ضد اضطهاد النساء في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع".
لبنان 24
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