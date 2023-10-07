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نجم النصر يتوج بجائزة أفضل لاعب صاعد في دوري أبطال آسيا

10/7/2023 10:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نجح الحارس الدولي نواف العقيدي، حامي مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في التتويج بجائزة نجم المستقبل فى الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
وفاز فريق النصر على نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي، بنتيجة 3-1، مساء الاثنين الماضي، على ملعب "الأول بارك"، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا 2024 والتي تضم بجانبهما الدحيل القطرى وبرسيبوليس الإيراني.
ونشر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا فيديو لأبرز تصديات نواف العقيدي مع عبارة: "حامي عرين النصر نواف العقيدي هو نجم المستقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا".




ملاعب

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