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زلزال نيوكاسل يجبر إنريكي على تعديلين

10/7/2023 10:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمواجهة رين غدا الأحد، في إطار الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.
وأعاد إنريكي عنصرين إلى خياراته بعد الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد (1-4)، الأربعاء الماضي ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، وهما شير ندور وليفين كورزاوا.
وضمت القائمة 21 لاعبا، هم:
كيلور نافاس - أشرف حكيمي - أوجارتي - ماركينيوس - كيليان مبابي - فابيان رويز - جونزالو راموس - عثمان ديمبلي - دانيلو - فيتينيا.
لوكاس هيرنانديز - كولو مواني - نوردي موكيلي - كارلوس سولير - كورزاوا - باركولا - إيمري - سكرينيار - شير ندور - تيناس - دوناروما.
ويحتل بي إس جي، حامل اللقب، المركز الخامس برصيد 12 نقطة، بعد 3 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة.
ويلاحقه رين في المركز السادس برصيد 11 نقطة، من انتصارين و5 تعادلات، دون أي هزيمة.

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