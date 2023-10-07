198شهيدا و1610جرحى ودمار كبير في الممتلكات جراء العدوان المتواصل على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة /PNN / استشهد عشرات المواطنين وأصيب المئات بجروح متفاوتة، اليوم السبت، بشظايا وصواريخ طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وأفادت مصادر اعلامية بالقطاع نقلا عن مستشفيات القطاع باستشهاد 198 مواطنا و1610جرحى، وبدمار في الممتلكات بقصف إسرائيلي لمبان ومنازل ومواقع في قطاع غزة.
وأكد وصول نحو 9 شهداء إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، و5 آخرين إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوب القطاع، وشهيدين إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، وشهيد في المستشفى الأندونيسي ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع، جراء مواجهات مع قوات الاحتلال على الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، وبشظايا قصف من طائرات الاحتلال الحربية.
كما قصفت طائرة حربية منزلا في محيط مخيم الشاطئ غرب المدينة بصاروخ، أدى إلى إصابة 6 مواطنين على الأقل وإلحاق أضرار جسيمة به وبمنازل المواطنين المجاورة، كما قصفت بستة صواريخ موقعا في منطقة أنصار غرب مدينة غزة ودمرته بشكل كامل، وألحقت دمارا بمنازل المواطنين المجاورة.
وشنت طائرات الاحتلال غارتين إحداها على مركبة إسعاف في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، جنوب القطاع، والثانية استهدفت المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، أدت إلى وقوع شهيد وإصابات في صفوف المواطنين منهم حالات وصفت بالخطيرة.
وقصفت طائرات الاحتلال أراضي زراعية بعشرات الصواريخ الارتجاجية في المناطق الحدودية شرق قطاع غزة وشماله، وألحقت أضرارا بمنازل المواطنين القريبة من الاستهداف
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