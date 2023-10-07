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198شهيدا و1610جرحى ودمار كبير في الممتلكات جراء العدوان المتواصل على غزة

10/7/2023 10:10:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN / استشهد عشرات المواطنين وأصيب المئات بجروح متفاوتة، اليوم السبت، بشظايا وصواريخ طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر اعلامية بالقطاع نقلا عن مستشفيات القطاع باستشهاد 198 مواطنا و1610جرحى، وبدمار في الممتلكات بقصف إسرائيلي لمبان ومنازل ومواقع في قطاع غزة.

وأكد وصول نحو 9 شهداء إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، و5 آخرين إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوب القطاع، وشهيدين إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، وشهيد في المستشفى الأندونيسي ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع، جراء مواجهات مع قوات الاحتلال على الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، وبشظايا قصف من طائرات الاحتلال الحربية.

كما قصفت طائرة حربية منزلا في محيط مخيم الشاطئ غرب المدينة بصاروخ، أدى إلى إصابة 6 مواطنين على الأقل وإلحاق أضرار جسيمة به وبمنازل المواطنين المجاورة، كما قصفت بستة صواريخ موقعا في منطقة أنصار غرب مدينة غزة ودمرته بشكل كامل، وألحقت دمارا بمنازل المواطنين المجاورة.

وشنت طائرات الاحتلال غارتين إحداها على مركبة إسعاف في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، جنوب القطاع، والثانية استهدفت المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، أدت إلى وقوع شهيد وإصابات في صفوف المواطنين منهم حالات وصفت بالخطيرة.

وقصفت طائرات الاحتلال أراضي زراعية بعشرات الصواريخ الارتجاجية في المناطق الحدودية شرق قطاع غزة وشماله، وألحقت أضرارا بمنازل المواطنين القريبة من الاستهداف

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