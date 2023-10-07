القناة ١٢ العبرية : مقتل ما لا يقل عن ١٠٠ اسرائيلي حتى الان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم / ترجمة PNN / قالت القناة الثانية عشرة الاسرائيلية ان ما لا يقل عن مئة اسرائيلي في عملية طوفان الاقصى العسكرية التي اطلقتها حركة حماس وفصائل المقاوم.
وقالت مصادر الاعلام العبري ان ما لا يقل عن ٧٠٠ اسرائيلي اصيبوا اليوم ايضا كما تم اسر عشرات الاسرائيلين.
المصادر
الاعلامية العبرية اكدت ان هذه الارقام ليست نهائية حتى الان
حيث لا يزال مئات المقاومين الفلسطينيين في مستوطنات غلاف غزة.
ونقلت المصادر العبرية عن الخبير العسكري الاسرائيلي روني بن يشاي ان تأخر الرد القوي على غزة جاء بسبب المخطوفين الاسرائيليين فيها والرهائن بالمستوطنات.
هذا وقالت وسائل إعلام إسرائيلية ان تأجيل اجتماع الحكومة الإسرائيلية بشأن عملية حماس للمرة الثالثة حتى الساعة السادسة مساء.
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