القناة ١٢ العبرية : مقتل ما لا يقل عن ١٠٠ اسرائيلي حتى الان

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم / ترجمة PNN / قالت القناة الثانية عشرة الاسرائيلية ان ما لا يقل عن مئة اسرائيلي في عملية طوفان الاقصى العسكرية التي اطلقتها حركة حماس وفصائل المقاوم.

وقالت مصادر الاعلام العبري ان ما لا يقل عن ٧٠٠ اسرائيلي اصيبوا اليوم ايضا كما تم اسر عشرات الاسرائيلين.

المصادر

الاعلامية العبرية اكدت ان هذه الارقام ليست نهائية حتى الان

حيث لا يزال مئات المقاومين الفلسطينيين في مستوطنات غلاف غزة.

ونقلت المصادر العبرية عن الخبير العسكري الاسرائيلي روني بن يشاي ان تأخر الرد القوي على غزة جاء بسبب المخطوفين الاسرائيليين فيها والرهائن بالمستوطنات.

هذا وقالت وسائل إعلام إسرائيلية ان تأجيل اجتماع الحكومة الإسرائيلية بشأن عملية حماس للمرة الثالثة حتى الساعة السادسة مساء.