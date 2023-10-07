198 شهيدا في غزة
التاريخ
10/7/2023 10:00:10 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى 198 شهيدًا و 1610 اصابة بجراح مختلفة.
وأضافت في تصريح رسمي سيتم تحديث الإحصائية على رأس الساعة.
وقصفت قوات الاحتلال عدة مواقع في قطاع غزة بشكل مكثف.
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