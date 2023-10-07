القناة 14 العبرية: أكثر من 40 قتيلاً و750 جريحاً بنيران حماس

القناة 14 العبرية: أكثر من 40 قتيلاً و750 جريحاً بنيران حماس
التاريخ
10/7/2023 9:26:41 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أفادت مصادر إسرائيلية بوجود أكثر من 40 قتيلا إسرائيليا و750 جريحا في التوتر الأمني مع غزة.
MENAFN07102023000151011027ID1107205516
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.