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القناة 14 العبرية: أكثر من 40 قتيلاً و750 جريحاً بنيران حماس

10/7/2023 9:26:41 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أفادت مصادر إسرائيلية بوجود أكثر من 40 قتيلا إسرائيليا و750 جريحا في التوتر الأمني مع غزة.

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