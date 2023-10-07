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البيت الأبيض: واشنطن تقف بحزم بجانب إسرائيل في مواجهة المقاومة

10/7/2023 9:12:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نددت واشنطن، اليوم السبت بالعملية واسعة النطاق التي تنفذها حركة حماس على إسرائيل من خلال إطلاق صواريخ وعمليات تسلل ومعارك على الأرض، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.
وجاء في البيان أن "الولايات المتحدة تدين بدون لبس هجمات حماس غير المبررة على مدنيين إسرائيليين" مؤكدا "نقف بحزم مع حكومة إسرائيل وشعبها ونقدم تعازينا للإسرائيليين الذين قتلوا في هذه الهجمات".

RT

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