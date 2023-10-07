البيت الأبيض: واشنطن تقف بحزم بجانب إسرائيل في مواجهة المقاومة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نددت واشنطن، اليوم السبت بالعملية واسعة النطاق التي تنفذها حركة حماس على إسرائيل من خلال إطلاق صواريخ وعمليات تسلل ومعارك على الأرض، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.
وجاء في البيان أن "الولايات المتحدة تدين بدون لبس هجمات حماس غير المبررة على مدنيين إسرائيليين" مؤكدا "نقف بحزم مع حكومة إسرائيل وشعبها ونقدم تعازينا للإسرائيليين الذين قتلوا في هذه الهجمات".
RT
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