Saturday, 07 October 2023 05:22 GMT

4 غيابات ترهق تشافي قبل الكلاسيكو

10/7/2023 9:12:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعاني فريق برشلونة من غياب أربعة عناصر أساسية في صفوفه بداعي الإصابة، ما وضع المدرب تشافي هيرنانديز في مأزق قبل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.
ويحل برشلونة يوم الأحد ضيفاً ثقيلاً على غرناطة في الدوري الإسباني، قبل أن يستضيف أثلتيك بيلباو في واحدة من قمم "الليغا".
وبعدها يخوض "البلوغرانا" مباراته الثالثة في دوري أبطال أوروبا أمام شاختار دونتسيك الأوكراني، قبل أن يستضيف غريمه التقليدي ريال مدريد في قمة الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.
وتعرض المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى إصابة قوية في مباراة بورتو بدوري أبطال أوروبا، سيغيب على إثرها عن الفريق في 4 مباريات متتالية منها "كلاسيكو الأرض".
ويغيب عن صفوف البارسا كل من الهولندي فرينكي دي يونغ، والإسباني بيدري، بالإضافة إلى البرازيلي رافينيا.
وقالت آس: "تشافي غاضب من قلة استراحة اللاعبين، وبدأ النقاش حول الانتقالات".


وأضافت "مع إصابة دي يونغ وبيدري ورافينيا وليفاندوفسكي.. فقد فريق تشافي أبرز قطع الغيار التي رافقته منذ أسابيع".

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN07102023000208011052ID1107205489

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث