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مانشيني يعلن قائمة المنتخب السعودي

10/7/2023 9:12:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعلن روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي القائمة المستدعاة لمعسكر البرتغال المقرر خلال الفترة من 8 لغاية 17 تشرين الاول/اكتوبر الجاري ضمن الاستعدادات لكأس آسيا 2024 قطر.
وشهدت القائمة التي ضمت 31 لاعبا عودة القائد سلمان الفرج الذي غاب عن آخر معسكرين للمنتخب سواءً بداعي الإصابة او عدم الجاهزية.
ويلعب المنتخب السعودي خلال معسكر البرتغال مباراتين وديتين الأولى أمام منتخب نيجيريا في الثالث عشر من الشهر الجاري وستكون الودية الثانية أمام منتخب مالي في السابع عشر من الشهر نفسه.


وضمت القائمة الأسماء التالية:
حراسة المرمى: محمد العويس ونواف العقيدي وراغد النجار وحامد يوسف
خط الدفاع: ياسر الشهراني وزكريا هوساوي وحسان تمبكتي وعلي البليهي وحسن كادش وعبد الإله العمري وسلطان الغنام وسعود عبد الحميد.
خط الوسط: ناصر الدوسري وعيد المولد وفهد المولد وهيثم عسيري وعبد الرحمن غريب وأيمن يحيى
خط الهجوم: هارون كمارا وعبد الله الحمدان وصالح الشهري وفراس البريكان ومحمد مران.

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