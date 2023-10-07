رونالدو يتفاعل مع اختيار المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال 2030

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تفاعل قائد نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع اختيار الملف الثلاثي للمغرب إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم لعام 2030.
وشارك النجم البرتغالي عبر حسابه في منصة "إكس"، تدوينة للمنتخب البرتغالي عن فوز الملف الثلاثي بشرف تنظيم مونديال 2030، وأرفقها برمز ليد وهي تصفق مع علم البرتغال.
وجاء في تدوينة المنتخب البرتغالي التي شاركها رونالدو مع متابعيه: "معا سنبني أفضل عالم على الإطلاق، إسبانيا والمغرب والبرتغال ستستضيف أكبر مسابقة رياضية في العالم".
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن بشكل مفاجئ الأربعاء الماضي، عن ترشيح واحد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، تقدم به المغرب وإسبانيا والبرتغال مع إقامة ثلاث مباريات في أمريكا الجنوبية وبالتحديد في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة (استضافت أوروغواي أول نسخة لكأس العالم عام 1930).
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