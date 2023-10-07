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ريال مدريد يستضيف أوساسونا للإبتعاد بصدارة الدوري

10/7/2023 9:12:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستضيف فريق ريال مدريد نظيره أوساسونا اليوم، السبت، على ملعب سنتياجوبرنابيو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-2024.
مباراة الريال ضد أوساسونا تقام في الخامسة والربع مساء اليوم، السبت، وتذاع على قناة "beIN Sports HD 1 ".
ويخوض ريال مدريد مباراة اليوم بحماس كبير لتحقيق الفوز وتأكيد صدارته لجدول الدوري الإسباني، بينما يخطط أوساسونا لتحقيق مفاجأة ونتيجة إيجابية أمام الفريق الملكي.
ويسعى ريال مدريد لمواصلة حصد الانتصارات للحفاظ على القمة، التي قد يجد جيرونا نفسه منفردا بها حتى ولو بشكل مؤقت، حينما يلاقي مضيفه قادش في الثالثة عصر اليوم السبت، قبل أن يلتقي الملكي مع ضيفه أوساسونا بعدها بساعات قليلة.
ويشهد الموسم الحالي من الدوري الإسباني صراعا شرسا بين الريال وبرشلونة وجيرونا في الصدارة، حيث يتصدر النادي الملكي جدول الترتيب برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن البارسا حامل اللقب ونقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثالث.
وفاز ريال مدريد مؤخرا على ملعب نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي 3-2 في دوري أبطال أوروبا، ليتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بست نقاط من انتصارين متتاليين.
وفي المقابل، فاز أوساسونا في المباراة السابقة بالدوري الإسباني ضد ديبورتيفو ألافيس بهدفين دون رد، وصعد إلى المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

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