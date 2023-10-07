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احتفال في الرصيفة بالمولد النبوي الشريف

10/7/2023 9:12:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت أسرة مسجد التوحيد في لواء الرصيفة وبالتعاون مع معهد المعارج للدراسات الشرعية مساء أمس الجمعة احتفالية بالمولد النبوي الشريف.
وتحدث مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد الأحمد الذي رعى الحفل، حول المعاني العظيمة لهذه المناسبة وما تبثه من معنويات إيجابية وروح في النفوس المسلمة لتجديد الإيمان وتقويته والثبات على اتباع السيرة النبوية المباركة كما أمرنا الله ورسوله .

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