احتفال في الرصيفة بالمولد النبوي الشريف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت أسرة مسجد التوحيد في لواء الرصيفة وبالتعاون مع معهد المعارج للدراسات الشرعية مساء أمس الجمعة احتفالية بالمولد النبوي الشريف.
وتحدث مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد الأحمد الذي رعى الحفل، حول المعاني العظيمة لهذه المناسبة وما تبثه من معنويات إيجابية وروح في النفوس المسلمة لتجديد الإيمان وتقويته والثبات على اتباع السيرة النبوية المباركة كما أمرنا الله ورسوله .
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