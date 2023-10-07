بيان صادر عن مجلس النقباء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا مجلس النقباء، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى الوقوف بحزم ضد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وقال المجلس في بيان صحفي اليوم السبت إن عملية "طوفان الأقصى" ، هي نتائج الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للحرم القدسي الشريف والاعتداءات الممنهجة على الشعب الفلسطيني الأعزل.
ودعا رئيس المجلس نقيب المهندسين المهندس أحمد الزعبي، الى تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني، ومطالبه الشرعية والمشروعة .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN07102023000208011052ID1107205482
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.