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بيان صادر عن مجلس النقباء

10/7/2023 9:12:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا مجلس النقباء، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى الوقوف بحزم ضد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وقال المجلس في بيان صحفي اليوم السبت إن عملية "طوفان الأقصى" ، هي نتائج الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للحرم القدسي الشريف والاعتداءات الممنهجة على الشعب الفلسطيني الأعزل.
ودعا رئيس المجلس نقيب المهندسين المهندس أحمد الزعبي، الى تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني، ومطالبه الشرعية والمشروعة .

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