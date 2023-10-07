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استمتع بالسباحة في الشتاء بأدفئ 3 جزر

10/7/2023 9:12:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - البحث عن وجهات سياحية دافئة، في موسم البرد، هو هدف بعض السائحين الراغبين بالاستلقاء تحت أشعة الشمس والاستمتاع بالنشاطات المائية.

في هذا الإطار، تبدو جزر بالاوان في الفلبين، وسانت لوسيا في البحر الكاريبي، وكوه ساموي في تايلاند، جذابة للمتعة بالشمس.

جزيرة ((بالاوان))، هي مقاطعة واقعة في أقصى غرب الفلبين، وثريّة بنقاط الجذب السياحي.
زيارة بحيرة ((كايانغان)): تعدّ الأكثر نظافة في آسيا عموماً، وفي الفلبين خصوصاً، وهي تتألف من تشكيلات صخرية متعرّجة مذهلة جديرة بالاستكشاف.
زيارة متنزه ((بورتو برينسيسا)) الجوفي الوطني: هو مدوّن على لائحة ((اليونسكو)) للتراث العالمي، إذ يعدّ أحد أطول الأنهار الجوفية في العالم.
((بيتونات سانت لوسيا)): هما جبلان يمثّلان جزءاً من منطقة مدرجة في قائمة ))اليونسكو)) للتراث العالمي؛ يبلغ ارتفاع ((بيتون الكبير)) 798 متراً، و((بيتون الصغير)) 750 متراً ، وتوفّر قرية ((سوفرير)) لصيد السمك الملون إطلالة بانورامية على القمتين.
((خليج ماريجوت)): ينصح خبراء السياحة في ((((سانت لوسيا)) بالإطلالة على الخليج الرائع المذكور من نقطة ((((فيستا))، الواقعة بين الطريق الساحلي الكاريبي الرئيسي والخليج نفسه.

لبنان 24

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