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الشواربة يشارك باجتماع الأمم المتحدة للتحول الرقمي في البنية التحتية

10/7/2023 9:12:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، إن للحكومات المحلية والإقليمية دورًا مهمًا في ضمان حقوق جميع الأشخاص بالمشاركة في المجتمع وتحقيق إمكاناتهم من خلال التحول الرقمي الشامل والميسر، بما في ذلك الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها عن التحول الرقمي في البنية التحتية العامة خلال مشاركته بالاجتماع الأول للفريق الاستشاري للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالحكومات المحلية والإقليمية والذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وأوضح ان لقادة المدن دورا رئيسيا في تعزيز الحقوق الرقمية، من خلال البنية التحتية العامة الرقمية التي يمكن الوصول إليها، والوصول إلى البيانات والمعلومات، والشفافية وبناء القدرات.

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