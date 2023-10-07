بن غفير يعلن حالة طوارئ مدنية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أجرى وزير الأمن القومي لكيان الاحتلال إيتمار بن غفير تقييما أمنيا في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال.
وقال بن غفير إنه سيتم إعلان حالة "طوارئ مدنية" من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق مساء السبت.
جاء ذلك بعد أن أنهت الشرطة الإسرائيلية جلسة تقييم أمني، حول تطوّرات الأوضاع في قطاع غزة .
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