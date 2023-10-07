بن غفير يعلن حالة طوارئ مدنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أجرى وزير الأمن القومي لكيان الاحتلال إيتمار بن غفير تقييما أمنيا في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال.



وقال بن غفير إنه سيتم إعلان حالة "طوارئ مدنية" من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق مساء السبت.



جاء ذلك بعد أن أنهت الشرطة الإسرائيلية جلسة تقييم أمني، حول تطوّرات الأوضاع في قطاع غزة .

