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ميلان يواجه جنوى بالدوري الإيطالي

10/7/2023 9:12:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحل فريق ميلان الإيطالي ضيفا ثقيلا على جنوى، مساء اليوم السبت، في المواجهة المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الجاري 2023-2024.
مباراة جنوى ضد ميلان تقام في العاشرة إلا الربع مساء اليوم، السبت، على ملعب "لويجي فيراريس"، في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".
ويخوض ميلان مواجهة اليوم وهو يأتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 18 نقطة خلف غريمه التقليدي إنتر ميلان المتصدر بفارق الأهداف فقط.
ويأمل الروسونيري في مواصلة انتصاراته في الدوري الإيطالي، بعد تغلبه على ضيفه فريق لاتسيو، بثنائية نظيفة، في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

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