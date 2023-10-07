ميلان يواجه جنوى بالدوري الإيطالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحل فريق ميلان الإيطالي ضيفا ثقيلا على جنوى، مساء اليوم السبت، في المواجهة المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الجاري 2023-2024.
مباراة جنوى ضد ميلان تقام في العاشرة إلا الربع مساء اليوم، السبت، على ملعب "لويجي فيراريس"، في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".
ويخوض ميلان مواجهة اليوم وهو يأتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 18 نقطة خلف غريمه التقليدي إنتر ميلان المتصدر بفارق الأهداف فقط.
ويأمل الروسونيري في مواصلة انتصاراته في الدوري الإيطالي، بعد تغلبه على ضيفه فريق لاتسيو، بثنائية نظيفة، في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN07102023000208011052ID1107205478
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.